Le Cégep régional de Lanaudière salue la détermination de ses étudiants et le dévouement de ses employés

La session d’hiver 2020 au Cégep régional de Lanaudière (CRL) prendra fin officiellement dans quelques jours. Alors que le contexte des derniers mois fut des plus exceptionnels, la direction générale souhaite profiter de l’occasion pour saluer et féliciter ses étudiants ainsi que remercier tous ses employés pour leur travail remarquable ce printemps.

Suite à la mise sur pause du gouvernement le 13 mars dernier en raison de la crise de la pandémie de la COVID-19, c’est toute la communauté collégiale du CRL qui a été ébranlée, et plus particulièrement la population étudiante. En à peine deux semaines, leurs habitudes ont été transformées et de nouvelles méthodes d’apprentissage à distance leur ont été imposées.

Plus de 5 400 étudiants ont appris à distance

Tous ces changements ont demandé aux étudiants de faire preuve d’une grande capacité d’adaptabilité. Certains ont dû poursuivre leurs études dans un environnement d’études plus difficile à la maison, certains ont dû jongler avec leur horaire de travail considéré essentiel, alors que d’autres ont dû faire face à des contraintes technologiques.

Malgré tout, ils ont persévéré et ont relevé le défi. « Je lève mon chapeau à tous les étudiants du Cégep, affirme Hélène Bailleu, directrice générale du Cégep régional de Lanaudière. Ils ont réussi à passer à travers cette situation hors du commun et ont fait preuve de résilience. Je tiens à saluer la détermination et la persévérance de tous nos étudiants et plus particulièrement ceux qui terminent leur programme d’études et qui nous quitteront dans ce contexte. Ils ont toute mon admiration et je leur souhaite le meilleur pour l’avenir! »

Un peu plus de 5 400 étudiants à l’enseignement régulier du CRL ont poursuivi leur programme d’études à distance ce printemps. Parmi eux, le Cégep compte plus de 1 000 finissants qui feront leur entrée à l’université ou sur le marché du travail dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Des employés engagés et dévoués

La direction générale du Cégep a également souligné le travail de son personnel. En effet, l’apport de tous se doit d’être souligné, que ce soit les enseignants qui se sont adaptés à vitesse grand V afin de passer d’un mode d’enseignement plus traditionnel à un mode d’enseignement à distance, le personnel de soutien qui s’est entre autres assuré de répondre aux besoins techniques des étudiants, le personnel professionnel qui s’est mobilisé pour continuer à offrir différents services, ou les cadres, qui ont dû réorganiser l’ensemble des activités du CRL dans des conditions qui évoluaient très rapidement.

« Ce fut extraordinaire de voir la rapidité avec laquelle ils se sont mobilisés et tous les efforts qu’ils ont déployés, a ajouté Hélène Bailleu. Ils ont travaillé sans relâche afin d’assurer la réussite et la persévérance des étudiants, malgré le contexte difficile de la crise. Je tiens à leur dire merci pour leur créativité, leur innovation, leur flexibilité, leur ouverture et leur dévouement. Grâce à eux, le CRL peut dire mission accomplie ».

Semestre d’automne 2020: une rentrée sous le signe de la sécurité

C’est sous forme hybride que les activités pédagogiques du Cégep régional de Lanaudière se poursuivront cet automne. L’enseignement en présentiel pour les étudiants sera favorisé autant que possible, et ce, toujours en conformité avec les consignes de la Direction générale de la santé publique.

Une grande importance sera accordée aux différentes activités d’accueil, que ce soit en juin et en août. Ces activités permettront de favoriser l’intégration des nouveaux étudiants, de répondre à leurs questions, mais surtout de leur faire connaître toutes les ressources mises à leur disposition pour favoriser leur réussite, une priorité pour l’organisation.