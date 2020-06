Le Camp de Jour du Musée d’art de Joliette aura bel et bien lieu cet été

Le Musée d’art de Joliette a confirmé ce week-end la tenue du Camp de jour du MAJ 2020. Comme ce fut le cas pour tous les musées et toutes les municipalités du Québec, les coûts reliés à l’adaptation sanitaire des camps de jour avaient temporairement mis l’édition 2020 en doute. Mais des acteurs communautaires et économiques importants de la région ont accepté de défrayer ces coûts afin que les familles lanaudoises puissent avoir accès au Camp de jour du MAJ de nouveau cette année.



L’équipe du MAJ accueillera donc les campeurs de 5 à 12 ans tel que prévu du 29 juin au 21 août. La formule générale du Camp de jour du MAJ demeure inchangée, soit une animation du lundi au vendredi qui se concentre sur la créativité et les arts, tout en incluant d’autres types d’activités.

Grâce aux connaissances de l’équipe d’animation, les jeunes participants découvriront et utiliseront de nombreuses techniques artistiques. En revanche, la gestion quotidienne des jeunes et des groupes sera considérablement adaptée pour répondre aux nouveaux ratios de jeunes dans chaque groupe et aux nouvelles normes sanitaires liées à la COVID-19.

Une solution financière trouvée au dernier moment



Les nouvelles mesures sanitaires obligent le MAJ à embaucher des ressources supplémentaires, à louer des locaux satellites et à revoir complètement ses mesures sanitaires. En tout, ces adaptations sanitaires imposaient au Musée d’art de Joliette des frais supplémentaires de près de 40 000 $.

Le 25 mai dernier, le MAJ a donc communiqué in extremis avec Philanthropie Lanaudière, la Caisse Desjardins de Joliette et du centre de Lanaudière, l’École les Mélèzes, le Centre Culturel Desjardins, Centraide et plusieurs autres organismes lanaudois.



« Ensemble, nos partenaires ont sauvé le Camp de jour du MAJ 2020. Le Musée d’art de Joliette est un des rares établissements à ne pas avoir supprimé son camp de jour, fréquenté chaque été par 500 jeunes. Plus que jamais, nous croyons que nous avons un devoir envers les familles, celui d’endosser notre rôle communautaire. Si on veut que la communauté revive, c’était super important qu’on garde notre Camp de jour », affirme Jean-François Bélisle, directeur général et conservateur en chef du Musée d’art de Joliette



Quelles mesures sanitaires mises en place ?

Les informations relatives aux nouveaux protocoles et mesures sanitaires mis en place seront transmises aux parents inscrits au Camp de jour sous peu. Ces informations seront également abordées lors de la soirée Info-parents qui se déroulera le 25 juin en formule en ligne via la plateforme Zoom.



Les inscriptions au Camp de jour se poursuivent sur le site Internet du Musée : www.museejoliette.org