Exposition virtuelle des finissants en arts du Cegep de Joliette

C’est avec du courage et de la ténacité que les finissant.e.s du programme Arts visuels du Cégep régional de Lanaudière à Joliette complètent cette session "hors du temps" et voient le fruit du travail accompli durant ces deux dernières années enfin rendu public.

Les œuvres qui témoignent de leur créativité, de leur humour, de leurs inquiétudes et de leur curiosité insatiable peuvent être vues sur la plateforme participative du Musée d’art de Joliette : Musée en quarantaine.



Une fin de DEC pas comme les autres

Au mois de mai, le Musée d’art de Joliette devait ouvrir ses portes aux finissant.e.s en Arts visuels du Cégep régional de Lanaudière à Joliette et leur permettre d’y exposer leurs œuvres afin de vivre une expérience professionnelle unique, l’espace d’une semaine. Cette expérience incluait des rencontres avec des conservateurs et des conservatrices pour discuter des qualités du travail ainsi que des technicien.ne.s pour échanger sur la professionnalisation de l’exposition en salle.

Depuis janvier, la préparation allait bon train. Puis la crise sanitaire est survenue. C’est tout un revirement de situation pour ceux et celles qui attendaient impatiemment le moment de présenter pour la première fois au public les œuvres sur lesquelles elles et ils ont mis tant d’effort, d’imagination et de cœur.

Le titre de cette exposition virtuelle, [Art Box] : une hybridation des genres , a été proposé par les étudiant.e.s « Pour eux, ce titre faisait référence à une boîte qui pourrait être la salle d’exposition, modulable au gré des artistes. Mais on peut également l’associer à une boîte noire, qui garde en mémoire et contient tout ce qui s’est passé en deux ans de création au Cégep », précise Marie-Didace Doyon, coordonnatrice et enseignante en arts visuels au Département d’arts visuels et d’histoire de l’art du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.



Le public invité à voter pour un prix Coup de coeur

et cinq autres prix

Six prix seront remis aux étudiant.e.s s’étant le plus démarqués au cours de leur Diplôme d’études collégiales en arts visuels. Le public est invité à voter pour le prix Coup de cœur du public en se rendant sur l’exposition en ligne et en cliquant sur l’icône du cœur sur l’image de ses œuvres préférées, et ce, avant le mercredi 3 juin à midi.

Chacun des six prix est assorti d’une bourse remise par le Cégep régional de Lanaudière à Joliette : le prix Coup de cœur du Musée (200$), le prix Coup de cœur du public (200$), le prix des enseignant.es du programme arts visuels qui récompense l'excellence des réalisations et des efforts créatifs durant l'ensemble du DEC (250$), le prix de la direction du collège qui récompense l'originalité, la qualité de réalisation et le concept développé pour une œuvre (250$), et deux autres prix de 200 $ chacun récompensant les efforts des finissant.e.s au cours de leurs études en arts visuels.



L’exposition est en ligne au www.museeenquarantaine.com/art-box





Voici les artistes finissant.e.s : Raphaël Allard | Rébéca Babineau-Dubois | Francis Corfield | David Côté | Émilie Côté | Marianne Cusson | Josianne Hamel | Célia Huet | Noémie Lafleur | Shawn-Gabriel Lauzon | Dominic Lavergne-Drapeau | Amélie Majeau | Katharina Martin-Bérubé | Philippe Picard | Lysa Robert-Loyer | Rose-Marie-Roy | Zinédine Aghbal | Angélique Toupin