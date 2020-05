Le camp de jour Cirkana ouvert à Mascouche pour l’été 2020

C’est officiel CIRKANA, le volet cirque de la SODAM, annonce que son camp de jour sera ouvert pour les jeunes de 5 à 15 ans du 29 juin au 14 août à l’École le Rucher à Mascouche en suivant les directives de la Santé publique. Attention, les places sont limitées.

Depuis le début de la crise sanitaire actuelle, Cirkana est en communication constante avec la Ville de Mascouche ainsi que l’Association des camps du Québec afin de se mettre à jour sur les nouvelles normes de la santé publique.

La structure assure que tout sera ainsi mis en place afin que les jeunes puissent profiter d’activités sécuritaires tout en étant amusantes durant la semaine. Malgré les adaptations nécessaires, les arts du cirque seront toujours à l’honneur cet été, l’essence même du camp de jour Cirkana.

De plus, des activités sur les saines habitudes de vie viendront bonifier la programmation grâce au programme Tremplin Santé qui fait la promotion de l’activité physique et de la saine alimentation.

Une équipe formée et prête

L’équipe de coordination et d’animation travaille fort pour s’adapter à la nouvelle situation qu’amène la Covid-19. Ainsi, tous les membres du camp de jour Cirkana suivront dans les prochains jours des formations spécialement dédiées aux conditions d’hygiènes et aux nouvelles normes de la santé publique.

L’ensemble des activités sera revu pour assurer le respect de celles-ci ainsi que la mise en place de nouvelles procédures et l’achat de matériel de protection. La clientèle sera tenue informée de l’implantation de toutes nouvelles mesures et des changements nécessaires au fur et à mesure que celles-ci seront mises en place.

Cirkana est un camp opéré sur le territoire de Les Moulins et reconnu parl’Association des Camps du Québec (ACQ). Le camp de jour répond donc aux plus hautes normes de qualité concernant la sécurité des jeunes et des installations, la formation du personnel ainsi que la programmation adéquate pour notre clientèle.

De plus, Cirkana explique s’assurer d’avoir un bon encadrement en ayant de petits ratios pour les groupes respectant les normes gouvernementales actuelles.

Pour avoir plus d’informations ou pour faire une inscription, visitez le www.campdejourmascouche.com

crédit Ferland Photos