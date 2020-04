La bonne nouvelle du jour: la Fée des dents figure parmi les services essentiels

Si le confinement apporte son lot de questionnement pour les adultes, il n’en fait pas exception chez les enfants qui voient, eux aussi, leurs habitudes chamboulées.

Alors que plusieurs enfants se questionnent à savoir si l’école reprendra, ou s’ils pourront reprendre leurs diverses activités, une question d’une grande importance a été portée à l’attention du premier ministre du Québec, M. François Legault, aujourd’hui, lors de son point de presse quotidien.

En effet, ce dernier a partagé avec les membres de la presse une courte vidéo d’une jeune fille se demandant si la Fée des dents était toujours en service en cette période de confinement. « Je tiens à rassurer tous les enfants et les parents que la Fée des dents est immunisée contre le coronavirus et qu’elle fait désormais partie des services essentiels pour le Québec », de dire le premier ministre. À l’heure actuelle, on ne peut confirmer si le Lapin de Pâques aura le même statut.