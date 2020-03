Retour du spectacle de variétés au profit de la Fondation des Samares

Après une première édition couronnée de succès, le Spectacle de variétés, organisé au profit de la Fondation de Samares est de retour. Les représentations de cette deuxième mouture auront lieu les 28 et 29 mars à l’école secondaire Pierre-de-Lestage à Berthierville.

Les élèves d’une vingtaine d’écoles de la Commission scolaire des Samares mettront leurs talents au profit de la persévérance scolaire à l’occasion de ce spectacle hautement divertissant,

qui réunira plusieurs disciplines dont le chant, la danse, l’humour... Le spectacle met en scène des élèves de niveaux primaire, secondaire, ainsi que des étudiants de la formation aux adultes et des membres du personnel de la Commission scolaire. Six-cent spectateurs sont attendus lors de ces deux représentations.

« Cet événement est déjà une réussite pour notre organisation. Il contribue non seulement à amasser des fonds pour financer les projets en persévérance scolaire dans le nord de Lanaudière, mais permet de surcroît d’impliquer les élèves dans le processus, pour leur propre réussite. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur l’implication de ces élèves et de nombreux membres du personnel de la Commission scolaire des Samares », souligne Mathieu Dufresne, président de la Fondation des Samares. Un profit de près de 13 000 $ avait été réalisé l’an dernier à l’occasion de la première édition.



Les billets sont en vente en ligne sur le site web de la Fondation des Samares (sous l’onglet Campagne et activités). Il s’agit du seul moyen de se procurer des billets. Le coût est de 10$ pour les enfants de 12 ans et moins et de 20$ pour les 13 ans et plus.

Voici la liste des écoles participantes :

École primaire Sainte-Anne, Saint-Cuthbert

École primaire DuSablé, St-Barthélemy

École secondaire de la Rive, Lavaltrie

École secondaire de l’Érablière, Saint-Félix-de-Valois

École secondaire Pierre-de-Lestage, Pierre-de-Lestage

École primaire de la Source d’Autray, Lanoraie

École primaire Saint-Alphonse, Saint-Alphonse-de-Rodriguez

École secondaire des Chutes, Rawdon

École primaire des Prairies, Notre-Dame-des-Prairies

École secondaire du Havre-Jeunesse, Sainte-Julienne

École primaire Jean-Chrysostôme-Chaussé, Lavaltrie

Centre de formation de L’Envol, Joliette

École secondaire de l’Achigan, Saint-Roch-de-l’Achigan

École Saint-Louis-de-France, Saint-Jacques

École primaire Notre-Dame, Saint-Alexis

École primaire de Saint-Théodore-de-Chertsey, Chertsey

École secondaire Thérèse-Martin, Joliette

École primaire des Amis-Soleils, Lavaltrie

Pour plus de détails sur l’événement.