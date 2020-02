Près de 200 jeunes lanaudois enquêtent pour un avenir écoresponsable

Depuis le 14 janvier, près de 200 jeunes lanaudois de 4e , 5e et 6e année du primaire ont l’occasion de vivre un projet d’enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre : la Bourse du carbone Scol’ERE. Accompagnés par Angela Bedoya, chargée de projets à l'éducation relative à l'environnement, au Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), les élèves acquerront, à travers des jeux et ateliers ludiques qui s’étendront jusqu’en mai prochain, de nouvelles connaissances en matière d’éco-responsabilité.

Trois grands thèmes sont abordés durant les cinq ateliers de deux heures chacun que suivront les jeunes enquêteurs : la consommation, l’énergie et le transport ainsi que les matières résiduelles. Au total, dix classes réparties sur cinq écoles établies sur le territoire de la Commission scolaire des Samares et de la Commission scolaire des Affluents participent. Le projet, qui touche au domaine des sciences et technologies, implique des élèves de l’école des Brise-Vent, à Saint-Thomas, de l’école des Cascades (Pavillon Saint-Louis), à Rawdon, des écoles Henri-Bourassa et Soleil-de-l’Aube, à Repentigny et de l’école Sainte-Anne, à Saint-Cuthbert.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons décidé d’embarquer dans ce beau projet. Même si nous sommes en début de parcours, nous pouvons déjà sentir que les jeunes ont une grande conscience environnementale et qu’ils sont concernés par leur avenir. Ils sont très participatifs et ont beaucoup de questions à poser », souligne Alexandre Hamel, enseignant de 5 e année à l’école primaire des Cascades - Pavillon Saint-Louis.

Vers "de nouvelles habitudes"

Développée au Québec par la Coop FA et offerte depuis 2010 aux élèves de la 4e à la 6e année, la Bourse du carbone Scol’ERE est un projet éducatif primé. Clé en main et d’une durée de 10 heures, elle vise l’adoption volontaire de nouvelles habitudes de vie écoresponsables par les enfants et leur famille.

« Nous sommes heureux d’offrir à ces élèves de troisième cycle du primaire la chance de participer à ce projet innovant et formateur », souligne Vicky Violette, directrice générale du CREL. « La Bourse Scol’ERE nous permettra d’outiller autant les élèves que leurs enseignants afin qu’ils développent de nouvelles habitudes qui les amèneront à poser des gestes responsables et respectueux de l’environnement. Le CREL est le premier Organisme de formation accrédité dans Lanaudière et nous sommes convaincus que grâce à ce projet, nous pourrons générer chez les participants et leur entourage une réflexion en faveur de sociétés plus sobres en carbone. Après tout, c’est cette jeunesse qui composera la société de demain », poursuit-elle.

Le projet déploie deux volets : réduire ses émissions de GES (volet Je m’engage) et compenser ses émissions de GES (volet Je compense). Les individus ou organisations qui souhaiteraient financer le projet dans Lanaudière peuvent communiquer avec Vicky Violette, par téléphone au 450 756-0186, poste 1, ou par courriel à [email protected] Les écoles qui désirent inscrire une ou plusieurs classes peuvent correspondre avec Angela Bedoya au 450 756-0186, poste 4, ou à [email protected]