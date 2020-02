Jeux d'eau: un premier exercice de démocratie participative pour les enfants

La Ville de Saint-Charles-Borromée a souhaité valoriser l'éducation et soutenir les acteurs du milieu scolaire qui ont un impact positif sur la réussite éducative des jeunes Charlois, à travers un exercice de vote. Pour la clôture des Journées de la persévérance scolaire, la motivation a été porteuse de réussite pour la communauté charloise. Tous les écoliers de l’école du Préambule de la maternelle à la 4e année, étaient invités à voter pour choisir entre trois propositions concernant le jeu d’eau qui agrémentera le parc Casavant-Desrochers en juin prochain.

Un concept "Arc-en-ciel"

Cette initiative a été proposée par le maire Robert Bibeau, qui estime que la démocratie participative peut s’enseigner en bas âge et que ce type d’exercice de consultation auprès des principaux concernés, les jeunes utilisateurs, amène un sentiment d’appartenance ainsi qu’un sentiment de compétence chez les décideurs de demain.

« À la Ville, on aime à penser que les enfants ont la plus haute expertise pour évaluer un concept de jeu conçu expressément pour eux! Je crois sincèrement que les enfants évoluant dans des milieux qui favorisent la participation citoyenne et qui sont démocratiques dans leur approche se trouvent sur une trajectoire favorable », a déclaré M. Bibeau.