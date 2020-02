Trois projets scolaires lanaudois en environnement et solidarité appuyés

L'école Henri-Bourassa et Soleil-de-l’Aube (Repentigny) a été sélectionnée deux fois. La première, pour son "Coin vélo", pour lequel elle a reçu 1000$. Le comité environnement revitalisera le coin à vélo extérieur pour le rendre plus attrayant, efficace et disponible pour les élèves, parents ou enseignants. Les idées de restructuration du coin vélo seront choisies par les élèves. Ils seront invités à faire diverses recherches pour démontrer les bienfaits environnementaux d’utiliser le vélo comme moyen de transport. Les calculs et résultats seront présentés à l’ensemble de l’école (enseignants, parents et autres élèves) dans le but d’encourager le plus de personnes possibles à changer leurs habitudes de transport.