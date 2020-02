Portes ouvertes au Cégep régional de Lanaudière dès demain

Le Cégep régional de Lanaudière ouvrira ses portes aux futurs étudiants et à leurs parents ou à leurs proches pour visiter les lieux et se faire une idée sur les disciplines enseignées et de la vie étudiante de manière générale.

Une invitation spéciale est lancée aux élèves de 4e et 5e secondaire, à leurs amis et à leurs parents qui n’ont pas eu la chance de visiter lors des portes ouvertes à l’automne dernier. Cet événement est une occasion unique d’obtenir des réponses à vos questions et de confirmer votre choix de cégep et de programme avant la date limite d’inscription du 1er mars prochain.

Voici les dates, différentes selon les Cégeps:

Cégep à L’Assomption Cégep à Joliette Cégep à Terrebonne Jeudi 6 février 2020 Mardi 11 février 2020 Jeudi 13 février 2020 18 h à 20 h 30 18 h à 20 h 30 18 h à 20 h 30

Les portes ouvertes offrent également la possibilité de visiter le cégep, découvrir les programmes d’études offerts, rencontrer des étudiants et des enseignants passionnés, obtenir de l’information sur les services d’orientation, la vie étudiante, les services adaptés, l’aide financière, etc. et s'imprégner de l’atmosphère qui règne au cégep.

Pour information, une rencontre d’information sur les admissions en Soins infirmiers et en Techniques d’éducation spécialisée aura aussi lieu le 19 février, de 18 h à 19 h, au Cégep à Joliette.