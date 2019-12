La chorale d'élèves Chantons tous en choeur en concert pour l'Âge d'Or

Récemment, 70 jeunes membres de la chorale Chantons tous en chœur, réunissant des élèves des écoles Sainte-Anne et Dusablé, ont chanté pour le groupe de l’Âge d’Or de Saint-Cuthbert. Sous la direction de Katryne Leblanc, professeure de musique des deux établissements scolaires, les élèves ont su faire vibrer la joie de Noël tout au long de leurs prestations.

Kanta Whittom, directrice des écoles Sainte-Anne et Dusablé, Katryne Leblanc, enseignante de musique et Marie-Reine Belhumeur, présidente de l’Âge d’Or étaient heureuses de ce moment qui ont fait vivre aux jeunes d’ici de précieux moments intergénérationnels tout en mettant à profit leurs talents musicaux.

La salle municipale de Saint-Cuthbert était remplie et les auditeurs ravis ont exprimé leur appréciation aux jeunes et ont remis à chacun des choristes un mot écrit à la main et une petite surprise.

À noter également la générosité des autobus Renée Vadnais qui a commandité un autobus pour l’occasion permettant ainsi aux élèves de l’école Dusablé de venir rejoindre leurs collègues de l’école Sainte-Anne à Saint-Cuthbert, ainsi que la collaboration de la MRC de D’Autray qui a permis aux enfants d’avoir des chandails au nom de leur chorale. D’autres événements et initiatives intergénérationnelles avec la chorale Chantons tous en chœur sont prévus au cours de l’année à venir.