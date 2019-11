Une pièce destinée aux jeunes sur un enfant caché dans un livre

Le Marie-Terre, en collaboration avec le Musée d’art de Joliette (MAJ), propose aux enfants et à leur famille à la première de la pièce de théâtre Madame Chérie et Amauri de Marie-Soleil Roy, le dimanche 15 décembre, à 10 h. Cette activité est gratuite pour tous.

Ce conte théâtral a été mis en scène par Marie-Soleil Roy et Guillaume Regaudie. Ont également participé à la production le compositeur Ludovic Bonnier et la scénographe de Marie-Ève Fortier. Marie-Soleil Roy réatrice, auteure, comédienne, médiatrice culturelle, pédagogue, artiste et écrivaine à l’école. Présidente et directrice de l’organisme Le Marie-Terre, elle est aussi la maman-pieuvre de deux magnifiques enfants et l’amoureuse d’un géologue formidable.

Le Marie-Terre est une maison d’édition, une compagnie de théâtre et de création multidisciplinaire lanaudoise qui s’est donné pour mission d’innover en culture et de soutenir des causes sociales et éducatives.

Une collaboration avec les enfants de 5 à 10 ans

Au fil d’une résidence au Musée d’art de Joliette, l’auteure Marie-Soleil Roy a animé plusieurs ateliers de création théâtrale destinés aux enfants de 5 à 10 ans. Avec leur collaboration, elle a imaginé les personnages de Madame Chérie, qu’elle interprètera, et d’Amauri, un jeune garçon sauvé par les mots de Madame Chérie.

La pièce est un éloge à la culture comme réponse aux maux de la société. Les enfants découvriront un monde imaginaire situé un plein cœur d’une bibliothèque.

Le refuge dans les livres d'un enfant caché dans un livre

Une bibliothécaire excentrique a établi sa demeure dans la bibliothèque où elle travaille. Elle trouve un jeune garçon caché dans un livre. Prise d’affection pour lui, la dame décidera de le garder auprès d’elle.

Loin de sa misère dans les rayons qu’il partage avec des milliers d’auteurs, le garçon trouvera refuge dans les histoires, la musique et l’expression de soi. Et si la culture lui ouvrait toutes les portes vers l’impossible?

Les enfants sont invités à écrire et à dessiner à leur tour, puis à admirer les œuvres des autres enfants. Le monde de l’artiste et ses mots liés à ceux des enfants et à leur imaginaire créatif sauront assurément toucher le cœur des jeunes et des moins jeunes.