La salle Farfouille de la Joujouthèque, adpatée à différents besoins, à été inaugurée

L’équipe de la Joujouthèque Farfouille a reçu hier les membres, partenaires et collaborateurs à l’inauguration de la nouvelle salle Farfouille.

Une salle multisensorielle pour les personnes à besoins particuliers

Cette salle multisensorielle a été conçue pour permettre à une clientèle ayant des besoins particuliers (trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, perte cognitive, etc.) de vivre une expérience de stimulation bénéfique et d’atteindre un état de sérénité. Cette dernière est basée sur l’approche Snoezelen.

L’objectif de la salle Farfouille sera de permettre à l’enfant de trouver l’équilibre entre l’éveil et la relaxation en plus de vivre un moment valorisant pour ce dernier. La salle Farfouille : un projet qui répond aux besoins des familles et de la communauté. Ce projet aura été pensé sur plusieurs années, afin de bien définir ce qui était essentiel à intégrer dans la salle Farfouille, sachant que la stimulation est un facteur crucial pour le bon développement des enfants.

Des jouets adaptés

Cheminant dans l’élaboration du projet, la Joujouthèque Farfouille a donc choisi de créer la salle en se rappelant les fondements de sa mission: offrir davantage d’opportunités de développement de manières ludiques, aux personnes ayant des besoins particuliers. L’accès aux activités de stimulation et services de réadaptation étant de plus en plus difficile d’accès, les listes d’attentes longues, les frais élevés pour des soins privés, les familles s’épuisent de plus en plus. La salle multisensorielle Farfouille offrira donc aux parents et intervenants (du secteur public comme des organismes communautaires) une possibilité et une alternative à faible coût.

Dans un environnement sécuritaire, accueillant et ouvert, tous pourront voir l’évolution des participants et passer des moments de qualités avec eux. Enfin, en plus de la salle multisensorielle, la Joujouthèque offrira dorénavant des jouets adaptés qui rendent plus accessibles et diversifiées les possibilités de développement des enfants par le jeu. Pour ce faire, une cinquantaine de jeux et jouets ont été spécialement adaptés par un proche collaborateur de l’organisme.