La jeunesse jardine à Saint-Félix-de-Valois!

Les jeunes de l’école des Moulins ont procédé à l’inauguration du jardin collectif pédagogique le 4 juin dernier en présence d’Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois, de Mme Maryse Gouger, conseillère municipale du district 1 et élue responsable des Communications, loisirs et culture, de Mme Monique Desrosiers, Conseillère en communication de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière et de Mme Marie-Christine Hivon, directrice de l’école des Moulins.

« C’est un magnifique projet d’agriculture urbaine pour que nos jeunes se mettent les mains dans la terre tout en développant confiance, connaissances et autonomie », a indiqué Mme Audrey Boisjoly. « La Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière est très fière de favoriser à la fois la persévérance scolaire, l’autonomie alimentaire et les saines habitudes de vie », a ajouté Mme Desrosiers.

Le projet implique la mise en place d’un jardin en bac à l’école primaire des Moulins qui sera déplacé au parc Pierre-Dalcourt au cours de l’été pour ensuite revenir dans la cour de l’école des Moulins à la rentrée des classes. Les jeunes de l’école et du camp de jour participeront à des ateliers à propos du cycle de culture allant du semis à la récolte avec des notions de protection des écosystèmes, pollinisation, gaspillage alimentaire et cuisine avec Monsieur Jardin de la Coop de solidarité Jardinons.

« Nos élèves sont impliqués activement dans ce beau projet qui se poursuivra cet été au camp de jour. Ce précieux partenariat avec la municipalité représente un gain significatif pour les enfants de notre communauté et favorise la persévérance scolaire », a conclu Mme Hivon.

Le projet reçoit une généreuse contribution de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière comme partenaire, ainsi que d’un soutien du Fonds de protection de l’environnement matawinien (FPEM) ainsi que de Bois Desroches à titre de fournisseur de bois officiel.