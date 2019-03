Camp de jour : subvention municipale pour les jeunes de Saint-Alphonse-Rodriguez

Le Camp De-LaSalle et la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez s’associent, cette année encore, pour offrir aux enfants de leur territoire la possibilité de passer un été inoubliable! En effet, la Municipalité a renouvelé la subvention applicable aux jeunes rodriguais de 5 à 15 ans qui fréquenteront le camp de jour du Camp De-La-Salle à l’été 2019.

Ces derniers auront le privilège de bénéficier de toutes les activités d’un camp de vacances (hébertisme, tir à l’arc, escalade, voile, canot, kayak, randonnée, baignade, etc.), mais sous la formule camp de jour, et ce, à un taux réduit.

Pour chaque semaine d’inscription, les enfants et petits-enfants des résidents permanents et saisonniers de Saint-Alphonse-Rodriguez peuvent profiter d’un rabais équivalent à une journée de fréquentation, soit 28,50 $ par enfant. Les collations et repas sont compris dans le tarif quotidien. Le camp de jour est offert du lundi au vendredi, du 25 juin au 16 août 2019.

Il est possible d’inscrire les enfants 3, 4 ou 5 jours par semaine. Seule condition pour profiter de ce rabais : vérifier au préalable son admissibilité auprès de la réception de l’Hôtel de Ville, par téléphone au 450 883-2264, poste 7400 ou par courriel à [email protected]

Reconnu depuis plusieurs années comme étant le camp de jour officiel de Saint-Alphonse-Rodriguez, le Camp De-La-Salle est également ouvert à tous les enfants de la grande région de Lanaudière et même de partout au Québec. Réputé pour ses orientations permettant de faire ressortir les forces et passions de chaque enfant, le Camp De-La-Salle offre également des séjours avec hébergement d’une durée variant de 3 à 12 nuitées permettant aux enfants d’y vivre un séjour mémorable en pleine nature.

Pour plus de détails concernant ces activités, il est possible de communiquer avec l’équipe Camp De-La-Salle au 450 883- 2022 ou de visiter le www.campdelasalle.qc.ca.