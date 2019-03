Début des inscriptions pour le camp de jour Bosco

La saison estivale des jeunes Charlois en vacances se prépare dès maintenant avec le début des inscriptions au Camp de jour Bosco. Le Camp de jour Bosco se distingue des autres camps de la région de Lanaudière par sa manière de favoriser la nature.

Du 1er au 12 avril, les parents voulant inscrire leurs enfants au Camp de jour pourront le faire en ligne via vivrescb.com ou en personne au centre communautaire Alain-Pagé suivant les heures d’ouverture. Une soirée d’information suivra le mercredi 12 juin à 19 h, alors qu’une équipe sera sur place pour répondre aux questions des parents pendant que les enfants pourront rencontrer leur animateur de camp.

Le Camp de jour Bosco, c’est 8 semaines d’activités qui se déroulent entre le 25 juin et le 16 août 2019, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, beau temps mauvais temps, dans 4 sites répartis sur le territoire charlois. Le camp de jour régulier offre une expérience distinctive en pleine nature, au cœur même du parc Saint-Jean-Bosco situé entre rivière et grands espaces, entre plages naturelles et nombreux terrains sportifs. Cette année, les camps de jour spécialisés sont au nombre de 6 : camp de kayak, champ de cheerleading, camp de danse, camp créatif sculpture, camp culinaire et camp multisports.

Quant à elles, les sorties extérieures seront diversifiées et abordables. Parmi les options offertes aux familles, mentionnons notamment une journée haute en couleur à Laval au Cosmodôme, au Putting edge et à Échappe-toi. Également, les jeunes auront la possibilité d’aller au parc aquatique du sommet Saint-Sauveur ainsi qu’au centre d’escalade Le Spot et cinéma Joliette. Rappelons que tous les camps, thématiques ou réguliers, peuvent accueillir un nombre limité de participants.

Nouveauté : l’expérience ados

À l’écoute des familles, la Municipalité a souhaité répondre aux besoins des 13-14 ans aspirant à vivre eux aussi un été différent. C’est pourquoi arrive en nouveauté « L’Expérience ados » qui se veut un camp de jour adapté, à mi-chemin entre l’encadrement du camp de jour et un été libre de toutes contraintes. Ce nouveau programme est conçu pour les jeunes qui veulent passer l’été entre amis et vivre des expériences enrichissantes.

« Nos camps de jour répondent aux besoins des familles désireuses de faire vivre à leurs enfants des semaines d’activités encadrées par des animateurs qualifiés et formés (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur - DAFA). Le Camp de jour Bosco est fréquenté par des centaines de jeunes Charlois qui renouvellent leur expérience plusieurs étés d’affilée. Notre réussite tient du fait que nous sommes à l'écoute des préoccupations des enfants aussi bien que celles des parents », souligne le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Robert Bibeau.

Cahier Camp de jour Bosco disponible en ligne

Tous les renseignements relatifs aux camps de jour sont disponibles en ligne à vivrescb.com sous l’onglet Loisirs, sport et culture : Guide du parent, Expérience ados, Politique de retard, Demande d’accompagnent, etc. Également, le cahier détachable officiel publié dans le magazine Vivre SCB est aussi disponible sur le site Internet au même endroit.