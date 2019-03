« La P’tite semaine trad » : le camp de jour de Tradons

Tradons est fière d’offrir aux jeunes Lanaudois de cinq à douze ans un camp de jour inusité portant sur la chanson, le conte et le jeu traditionnels. Cette année, une semaine de plaisir sera offerte aux Lanaudois, soit celle du 8 juillet 2019. Le camp de jour se déroulera dans une maison privée de L’Assomption (Saint-Gérard-Majella) afin de conserver le caractère chaleureux de la tradition. Un maximum de 12 enfants pourra joindre « La P’tite semaine trad » cette année.

La conceptrice de Tradons et de « La P’tite semaine trad », Mélanie Boucher, explique que l’objectif premier de Tradons est d’abord de permettre aux enfants de se détendre en toute simplicité. Elle souhaite contrer les troubles anxieux à l’adolescence. « Nous vivons dans une société de compétition et de consommation où les individus, et entre autres les enfants et les adolescents, vivent trop de pression », affirme Mélanie Boucher.

Les ateliers conçus par Tradons pour « La P’tite semaine trad » vont de pair avec les dernières découvertes scientifiques en psychologie. Ces dernières révèlent que la chanson, la danse et le jeu traditionnels permettent la libération d’hormones apaisantes chez quiconque les pratique. Ces hormones, aussi appelées « hormones du bonheur », aident les enfants à se détendre, donc à moins ressentir les effets néfastes du stress et de l’anxiété.

Le camp « La P’tite semaine trad » s’inscrit dans la prise de conscience actuelle de notre société, qui nous incite à éviter la surconsommation et le gaspillage, pour favoriser le durable et le réutilisable. Au camp, les enfants apprendront que la chanson, le jeu et l’imaginaire - si immatériels soient-ils - sont des ressources inépuisables et facilement accessibles ! Le temps s’arrêtera pour eux. Ils apprendront à se détendre, à chanter, à conter et à jouer, entourés d’autres jeunes, qui ont des affinités semblables aux leurs.

« La P’tite semaine trad » est un projet pensé par Mélanie Boucher et présenté par Tradons, une entreprise lanaudoise, dont les fondements se situent au cœur de la tradition orale.

Informations : www.tradonsensemble.com ou Mélanie Boucher au 450 944-0345.