Le réseau d'entraînement Saute et Frappe en volleyball masculin comence ses activités à St-Félix-de-Valois

Du 29 septembre au 1er décembre, le club de volleyball Le Drakkar qui œuvre dans la région de St-Félix-de-Valois organisera des séances d’entraînement de volleyball pour les garçons de 5e année, 6e année et secondaire 1, dans le cadre du réseau d’entraînement SAUTE ET FRAPPE de Volleyball Québec. Une particularité au programme SAUTE ET FRAPPE du club Le Drakkar en 2018, il s’adressera également aux filles des mêmes groupes d’âge. Les entraînements se dérouleront à l’école secondaire l’Érablière les samedis de 9h30 à midi.

Le réseau SAUTE ET FRAPPE a pour objectif de bonifier l’offre en volleyball masculin dans la province. Les séances d’entraînement mises sur pied par le club Le Drakkar s’adressent à tous et il n’y a aucun prérequis quant aux qualités athlétiques ou à l’expérience des participants. Le réseau d’entraînement SAUTE ET FRAPPE est orienté vers le plaisir du jeu et le développement individuel dans un contexte d’initiation au volleyball.

Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive à Volleyball Québec, se réjouit de la participation du club Le Drakkar : « Ce réseau d’entraînement permettra à plusieurs garçons et filles de la région de découvrir à quel point le volleyball est un sport passionnant et excitant, sans pour autant s’engager au sein d’une équipe compétitive dès le départ. Pour plusieurs, chiffres à l’appui, l’intérêt vers un volet plus compétitif se concrétisera dans leur cheminement. »

Par ailleurs, le 17 novembre prochain, l’événement provincial SAUTE et FRAPPE de Volleyball Québec, sera offert exclusivement et gratuitement à tous les participants masculins du réseau SAUTE ET FRAPPE. Olivier Faucher, ancien joueur professionnel et ex-membre de l’équipe canadienne, et d’autres membres du personnel de Volleyball Québec, animeront l’activité. La journée comprendra notamment des jeux, des concours d’habiletés, des entraînements de type « jeu contrôlé ». Comme par le passé, des volleyeurs de haut niveau, incluant des joueurs de l’équipe nationale, participeront à l’événement provincial.

La période d’inscription se poursuit auprès du club Drakkar de St-Félix-de-Valois.