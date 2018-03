Vous pouvez faire produire vos impôts pour la modique somme de 10 $ au Cégep à Joliette

Dans un souci d’implication auprès de la communauté, le département de Techniques administratives du Cégep à Joliette organise une clinique d’impôts 2018 pour tous.

Les étudiants en Techniques administratives supervisés par leurs enseignants offriront donc ce service très utile pour les étudiants de l’établissement aux personnes à revenus modiques et aux familles ayant un revenu inférieur à 35 000 $.

Quand : 20 mars 2018 – 12 h à 18 h

Où : Cégep à Joliette, 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, J6E 4T1 | Local D-101

Coût : 10 $

Critères pour participer à la clinique d’impôts du Cégep à Joliette :

Revenus individuels inférieurs à 25 000 $

Couple avec revenus inférieurs à 30 000 $

Adulte avec un enfant avec revenus inférieurs à 30 000 $

Pas de transfert de frais de scolarité

Pas de revenu locatif et de travailleurs autonomes

Les citoyens et étudiants seront accueillis au Cégep à Joliette et devront apporter quelques-uns de ces documents et informations pertinentes (si applicable) pour permettre au personnel bénévole de produire les déclarations de revenus provinciales et fédérales convenablement :

Numéro d’assurance sociale

Feuillets fiscaux (T4/Relevé1, T5/Relevé 3, T3/Relevé 16)

T4E – Si vous avez été prestataire de chômage ou vous avez été en congé de maternité

T2202/Relevé 8 si vous êtes au cégep ou à l’université

T4A (Retrait REEE)

T5007/Relevé 5 (CSST, assistance sociale)

Documents relativement aux enfants : reçus pour activités physiques ou artistiques, reçus pour frais de garde

Reçus pour frais médicaux (médicaments, psychologue, dentiste, ostéopathe, etc.)

Avis de cotisation provinciale et fédérale 2016

Relevé 31 ou avis d'imposition municipale (compte de taxes)

Tout autre document jugé pertinent

Les déclarations fédérales et provinciales seront produites la même journée par transmission électronique de déclarations de revenus (TED).