Une adolescente de 16 ans de Terrebonne manque à l'appel

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion demande l’aide du public pour retrouver Shanika Paul Guay, 16 ans, de Terrebonne.

La jeune femme a été vue pour la dernière fois le samedi 19 septembre vers 23 h 30 à sa résidence de Terrebonne.

Sa famille s’inquiète pour sa sécurité en raison de mauvaises fréquentations. Il est possible qu’elle se trouve sur le territoire de Terrebonne, Laval et Montréal. Elle pourrait également changer son apparence.

La jeune femme parle français, mesure 1 m 80 (5 pi 11) et pèse 54 kg (120 lb). Elle a les cheveux bruns frisés et les yeux bruns. Le jour de sa disparition, elle portait une camisole blanche, des shorts roses, une veste en jeans bleu, des baskets Jordan noir et un sac à dos noir.

Toute personne qui apercevrait cette adolescente est priée de communiquer avec le 911. Toute information peut être transmise, en toute confidentialité, en communiquant avec le Service de police au 450-471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800 en mentionnant le numéro de dossier TRB-200920-031.