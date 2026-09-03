Une rentrée en toute sécurité à l’école secondaire du Bois-Brûlé

À l’occasion de la rentrée scolaire, la Ville de Saint-Charles-Borromée réaffirme son engagement à offrir un environnement routier sécuritaire aux élèves et à l’ensemble de la population.

Après plusieurs années d’interventions aux abords des autres établissements scolaires du territoire, de nouveaux aménagements ont été réalisés cet été à proximité de la nouvelle école secondaire du Bois-Brûlé.

Puisque plus d’un élève sur cinq fréquentant l’établissement réside à distance de marche, la Ville a placé la mobilité active et la sécurité au cœur de la planification des accès à l’école.

Réalisés selon les meilleures pratiques en sécurité routière, les nouveaux aménagements comprennent :

• un sentier polyvalent hors chaussée reliant les quartiers résidentiels à l’école;

• une zone scolaire limitée à 30 km/h;

• des mesures de modération de la vitesse, dont le rétrécissement et la déviation de la chaussée;

• des îlots de refuges centraux permettant de traverser la rue en deux temps;

• une noue végétalisée créant une zone tampon entre la population piétonne et la circulation;

• des traverses piétonnières munies de feux rectangulaires à clignotement rapide et d’un marquage permanent.

« La Ville mise sur des déplacements actifs pour toute la population, notamment pour les enfants. Parce que des élèves qui se rendent à l’école à pied, à vélo ou en trottinette, c’est moins de circulation automobile aux abords des établissements scolaires et des rues plus sécuritaires. En plus de favoriser le sentiment de sécurité, ces aménagements encouragent les saines habitudes de vie et contribuent à la qualité de vie de notre communauté », a souligné le maire de Saint‑Charles‑Borromée, Alexis Nantel.

La réalisation de ce projet représente un investissement de 1,5 M$, rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière et du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains.

Bien que ces aménagements contribuent grandement à la sécurité des déplacements, la Ville rappelle que celle-ci demeure une responsabilité partagée. Les automobilistes sont invités à ralentir dans les zones scolaires, à respecter les passages piétonniers, à ne jamais dépasser un autobus dont les feux clignotants sont activés et à utiliser les débarcadères de manière courtoise et sécuritaire.