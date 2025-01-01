Nous joindre
Ministre de l'Éducation

Interdiction du cellulaire à l'école: les élèves vont s'adapter, croit Drainville

durée 12h00
26 août 2025
Par La Presse Canadienne

Les élèves du Québec se préparent à vivre leur première rentrée scolaire sans téléphone cellulaire et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, croit que la transition va bien se faire.

À partir de cette année, les cellulaires, écouteurs, tablettes et tout appareil mobile personnel sont interdits pendant les heures d'école sur tout le territoire scolaire.

En point de presse dans une école de L'Islet mardi matin, M. Drainville avait bon espoir que ces mesures soient adoptées par les élèves et tout le personnel scolaire.

«Je comprends très bien qu'il y a des élèves (...) et des membres du personnel scolaire qui soient récalcitrants et qui auraient fait les choses autrement», a-t-il déclaré.

«Il va y avoir un processus d'adaptation, (...) puis en bout de ligne, honnêtement, je pense qu'on va, par ces mesures-là, contribuer à créer au sein de nos écoles un climat plus respectueux.»

«Je pense que d'ici quelques semaines, la transition sera largement complétée. Les élèves ont une capacité d'adaptation exceptionnelle. Ils comprennent très bien pourquoi on le fait», a-t-il ajouté.

En plus de l'interdiction du cellulaire, le ministre impose dès cette année le vouvoiement en classe. Les élèves devront dorénavant s'adresser au personnel scolaire en recourant au «Monsieur, Madame».

Caroline Plante, La Presse Canadienne

Le Cégep de Lanaudière face à une rentrée historique

Publié à 11h00

Le Cégep de Lanaudière face à une rentrée historique

Pour la première fois en 27 ans, le Cégep de Lanaudière (CL) franchit le cap des 7 000 étudiants inscrits à l’enseignement régulier dans ses trois collèges, à Joliete, L’Assomption et Terrebonne. Cete rentrée 2025 est marquée par une hausse de 9,5 % de sa population étudiante par rapport à l’an dernier, représentant 600 étudiants ...

Plus de 4000 postes d'enseignants à pourvoir à l'aube de la rentrée au Québec

Publié le 14 août 2025

Plus de 4000 postes d'enseignants à pourvoir à l'aube de la rentrée au Québec

À deux semaines de la rentrée scolaire, plus de 4000 postes d'enseignants restent encore à pourvoir dans les écoles du Québec, a indiqué le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Il a mentionné qu'environ 96% des postes avaient trouvé preneur en date de lundi. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux deux dernières années, a souligné le ...

Gel du recrutement en éducation: la CSQ déboutée pour une question de délai

Publié le 10 juillet 2025

Gel du recrutement en éducation: la CSQ déboutée pour une question de délai

Quatre fédérations de la CSQ viennent d'être déboutées par le tribunal dans leur plainte contre le gouvernement du Québec, en lien avec les effets du gel du recrutement de personnel dans le milieu de l'éducation. Ce n'est toutefois pas sur le fond de la question que leur plainte a été rejetée, mais pour une question de délai. Ces fédérations ...

