Trois finissantes en Arts visuels exposeront à Notre-Dame-des-Prairies

Le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a annoncé, lors de la séance du 9 juin 2025, la remise d’une bourse d’excellence à trois étudiantes du programme d’arts visuels au Cégep de Joliette.

Les récipiendaires 2025, Léanika Gignac, Liliane Girard et Charline Rochon, auront le privilège de pouvoir réaliser une exposition collective, incluant le cachet professionnel, à la salle d'exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue. Celle-ci sera présentée dans le cadre de la programmation 2026-2027 du Passeport pour l'audace de Notre-Dame-des-Prairies

.« Le conseil municipal et moi-même sommes ravis de poursuivre cette belle collaboration avec ledépartement d’arts visuels du Cégep à Joliette. Cette bourse, offerte chaque année à des finissant·e·s coup de cœur, leur donne accès à un espace d’exposition professionnel dès la fin de eur parcours collégial. C’est une façon concrète de soutenir la relève artistique locale et, nous l’espérons, de contribuer positivement dans la suite de leur cheminement scolaire, professionnel et créatif », souligne Suzanne Dauphin, mairesse de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.

Les trois récipiendaires avaient préalablement été dévoilées le 11 mai dernier, lors du vernissage de l'exposition « Résonance » des finissants du programme, présentée au Musée d'art de Joliette du 11 au 18 mai 2025.

« C’est avec une grande fierté et beaucoup d’émotion que nous rendons hommage aujourd’hui à trois étudiantes remarquables : Charline Rochon, Léanika Gignac et Liliane Girard. À travers leurs recherches rigoureuses, leur regard sensible et leur engagement soutenu envers la pratique artistique, elles ont su se démarquer avec éclat au sein de leur cohorte. Leurs démarches, chacune unique, témoignent d’une maturité étonnante et d’un souci profond de faire résonner leur voix à travers l’art. Qu’il s’agisse de l’exploration de thèmes intimes, de recherches sur la force et la luminosité des couleurs ou de réflexions engagées sur le monde qui nous entoure, ces jeunes artistes ont su transformer leurs questionnements en œuvres puissantes, justes et touchantes.Charline, Léanika, Liliane — vous inspirez par votre passion, votre persévérance et la beauté sinère de vos démarches. Bravo, et surtout, continuez d’oser », a souligné l’enseignante Marie-Didace Doyon, au nom de tout le personnel enseignant du programme d’arts visuels.