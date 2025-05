St-Charles-Borromée honore l’implication citoyenne de ses jeunes

Le 5 mai dernier, les jeunes membres du Comité municipal jeunesse (CMJ) de la Ville de Saint-Charles-Borromée ont conclu leur mandat annuel en présentant leur projet devant les élus municipaux, lors d’une de séance du conseil spéciale tenue à l’hôtel de ville, en présence de leurs proches.

Leur dernière rencontre, prévue au calendrier, s’est tenue hier et a permis de finaliser les préparatifs de leur initiative citoyenne.

Dans le cadre de leur mandat, les élèves de 5e et 6e année de l’école Lorenzo-Gauthier – Vers l’avenir ont imaginé un projet rassembleur : Vert l’avenir, un événement axé sur les thématiques de la santé globale, de l’environnement et de l’inclusion, qui se tiendra le 19 juin prochain sous l’abri multifonctionnel du parc Casavant-Desrochers.

Le projet vise à sensibiliser la jeunesse à travers des kiosques interactifs et des activités éducatives, rassemblant principalement des élèves des écoles de la région. En parallèle de cet événement, les jeunes du Comité participeront également au reboisement de la berge du secteur Ste-Adèle ce même jour.

Reconnaissant la pertinence et la qualité de l’initiative, le conseil municipal a annoncé l’octroi d’une aide financière de 5 000 $ pour en permettre la réalisation. « Nous venons d’assister à un moment fort et significatif de notre année municipale : la conclusion des travaux du conseil municipal jeunesse. Je tiens à saluer chaleureusement le travail accompli par ces jeunes mairesse, conseillères et conseillers, qui ont fait preuve d’une grande curiosité, d’un réel sens du devoir et d’un engagement inspirant. Je suis fier de constater à quel point la jeunesse charloise est prête à contribuer activement à la vie collective », a souligné le maire Robert Bibeau.

En plus de présenter leur projet, les jeunes et leurs familles ont eu l’occasion de signer le Livre d’or municipal et ont reçu en souvenir, un porte-nom personnalisé - un geste symbolique pour souligner leur contribution à la vie municipale.