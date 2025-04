Plus de 2000 camps non certifiés: la sécurité est sous la loupe d'un organisme

Le 26 février dernier, le conseil d’administration (CA) du Cégep de Lanaudière a procédé à la nomination de Jonathan Pratt et de Marie-Pierre Girard, respectivement à titre de président et de vice-présidente. Directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines, M. Pratt a une longue feuille de route. Bachelier et ...