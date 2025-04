Cégep de Lanaudière: le président et la vice-présidente nommés

Le 26 février dernier, le conseil d’administration (CA) du Cégep de Lanaudière a procédé à la nomination de Jonathan Pratt et de Marie-Pierre Girard, respectivement à titre de président et de vice-présidente.

Directeur général du Regroupement québécois des maladies orphelines, M. Pratt a une longue feuille de route. Bachelier et doctorant en biochimie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), il possède une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’UQAM et de l’Université Paris-Dauphine. En plus d'avoir œuvré dans le monde de la recherche scientifique en oncologie durant huit ans, il a travaillé seize ans à la Ville de Repentigny, dont quatre à titre de gestionnaire au sein de la division aquatique.

« En tant qu'ancien étudiant de la cohorte 2006-2008 du programme Sciences de la nature au Cégep de Lanaudière à L'Assomption, c'est pour moi un honneur de présider le CA et de redonner au cégep qui m'a accueilli et qui m'a permis d'avoir une formation de qualité. C'est dans cet état d'esprit positif et avec cette motivation débordante que je souhaite m'investir pour la réussite de l'ensemble de la communauté étudiante ainsi que pour l'épanouissement de tous les employés du Cégep », a-t-il affirmé.

Marie-Pierre Girard est quant à elle détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en psychoéducation de l'Université de Montréal, ainsi que d’une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique (ENAP). Elle a débuté sa carrière comme intervenante dans les centres jeunesse et le réseau scolaire, puis elle s'est ensuite orientée vers la recherche et l'innovation au Centre d'expertise sur la maltraitance du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. Œuvrant dans la région de Lanaudière depuis près de 12 ans, elle a occupé divers postes, notamment ceux de coordonnatrice d'agrément pour les centres jeunesse et de cheffe de service dans les groupes de médecine de famille universitaires au CISSS de Lanaudière. Depuis quatre ans, elle est directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche au sein de cette même organisation.

Pour Mme Girard, l'éducation est une pierre angulaire du développement personnel et collectif. Elle croit fermement que l'accès à une éducation de qualité est essentiel pour bâtir une société inclusive et prospère. En tant que vice-présidente du CA du Cégep de Lanaudière, elle est déterminée à contribuer à l'excellence éducative de la région et à soutenir les initiatives des différents acteurs de l'établissement qui valorisent le potentiel de chaque étudiant.

Le CA et la direction du Cégep de Lanaudière tiennent également à remercier chaleureusement le président sortant, M. Stéphane Dignard, qui a assurément contribué positivement à la gouvernance de l’établissement grâce à sa précieuse expertise, à son implication soutenue et à son sens du leadership. Membre du CA depuis le 28 avril 2019, il avait entamé son mandat de présidence au cours de l'été 2020.