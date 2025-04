Des élèves du primaire de Lavaltrie découvrent la politique municipale

Le maire de la Ville de Lavaltrie, Christian Goulet, a visité deux classes de 5e année de l'école primaire de la Source, le 8 avril afin de faire découvrir la démocratie municipale.

Il s'agit du projet « Maire d’un jour » qui durant l'année permet à cinq écoles de niveau primaire et secondaire de recevoir le maire pour vivre une expérience démocratique concrète et inspirate.

C’est grâce à la collaboration des enseignantes Marie-Ève Perreault et Josianne Dazé, que les élèves ont participé à une expérience démocratique concrète et inspirante, à l’occasion de leur cours de Culture et citoyenneté québécoise.

Une discussion enrichissante avec le maire

Lors de sa visite, M. Goulet a partagé son parcours, expliqué le fonctionnement d’un conseil municipal et abordé les principales responsabilités des élus, ainsi que les qualités essentielles pour exercer la fonction de maire. Il a également répondu aux nombreuses questions des élèves, manifestement curieux et engagés. Enthousiasmé par l'intérêt des jeunes, le maire a déclaré :

« J’ai été impressionné par la pertinence des questions et l’implication des élèves.

On sent déjà une belle relève citoyenne à Lavaltrie ! Comprendre le fonctionnement de notre démocratie dès le jeune âge est essentiel. Il m’a fait grand plaisir de participer à cette belle initiative, qui permettra ensuite aux élèves de vivre le processus électoral de manière concrète et significative. »

Un processus électoral à l’échelle des élèves

Dans les semaines à venir, les élèves vivront un mini processus électoral, à travers une démarche participative adaptée à leur milieu scolaire. Ils proposeront un projet ou une activité, récolteront 10 signatures pour appuyer leur candidature et participeront à un scrutin pour élire leur maire. Les autres candidats formeront ensuite le conseil municipal et agiront en tant que conseillers.

Un projet structurant présenté au conseil municipal

En juin, les jeunes élus auront l’occasion de présenter leur projet devant le véritable conseil municipal, lors d’une séance tenue à l’hôtel de ville de Lavaltrie. Le projet retenu sera officiellement déposé au conseil municipal dans le but d’analyser sa faisabilité. Une belle façon de valoriser l’engagement des élèves, tout en leur permettant de constater concrètement l’impact de leur participation.