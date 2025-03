Un partenariat entre le Cégep de Lanaudière et l'Université de Limoges

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le Cégep à Joliette accueillait les deux premiers étudiants en provenance de Limoges le 11 mars dernier. Angélina Dubost et Jules Signarbieux ont débuté leur stage de cinq semaines dans deux entreprises de la région, respectivement chez Eurêka Environnement et EXP.

En septembre prochain, ce sera au tour de Thomas P. Côté et de Thomas Charette, deux étudiants du programme Technologie du génie civil au Cégep à Joliette, de se rendre en France. Ils participeront à la nouvelle construction de ponts pour la future ligne LGV, entre Toulouse et Bordeaux, à titre de stagiaires au sein de l’entreprise Nouvelle génération d’entrepreneurs (NGE).

Ces initiatives furent rendues possibles grâce à une entente conclue à l’automne dernier entre le Cégep de Lanaudière à Joliette (CLJ) et l’Université de Limoges. Les deux établissements pourront ainsi découvrir leurs modèles respectifs de formation en plus d’échanger au sujet des possibilités de développement à venir. Ce partenariat permettra, entre autres, de solidifier les liens internationaux du Cégep de Lanaudière à travers des projets de stages et des activités pédagogiques en plus de permettre aux parties prenantes de bénéficier d'un partage d'expertise.

À l'heure actuelle, les projets touchent principalement les programmes de Technologie du génie civil et le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) Génie civil et construction durable, mais pourraient éventuellement s’étendre à d’autres programmes.

Mélanie Mainville, directrice adjointe du Service des programmes et du développement pédagogique au Cégep à Joliette, et Sonia Ducharme-Beausoleil, directrice du Cégep à Joliette s'étaient d'ailleurs rendues à Limoges en février dernier pour consolider l’entente préalablement signée.

« Quand l’expertise traverse les frontières, les horizons s’élargissent! Nous sommes emballés que notre collaboration avec l’Université de Limoges ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour nos étudiants et notre corps enseignant. Nous sommes impatients de voir les retombées de cette nouvelle entente qui contribuera assurément à construire un avenir tourné vers le partage mutuel d’expertise et l’optimisation des actions déjà en place », d’ajouter Mélanie Mainville.