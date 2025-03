Le Salon de l’enfance et de la famille connaît un succès retentissant

Le samedi 15 mars dernier, au Café étudiant du Cégep à L’Assomption, s’est tenue la quatrième édition du Salon de l’enfance et de la famille, qui, à l’instar des enfants pour lesquels il est organisé, ne cesse de grandir.

Cet événement, élaboré par les enseignantes en Techniques d’éducation à l’enfance et une quarantaine d’étudiants, a attiré une foule record de plus de 700 parents et enfants, soit 400 de plus que l’année précédente.

Des jeux gonflables et de nombreux îlots d’activités sous le thème de la plage estivale ont été proposés aux enfants afin qu’ils puissent s’amuser sécuritairement sous les bons soins des étudiants du Cégep, lesquels ont pu voir en quoi le rôle qu’ils joueront après leur formation dépasse parfois le cadre des services de garde et des écoles primaires!

Les parents étaient quant à eux conviés aux différents kiosques: une vingtaine d’organismes, d’organisations et de petits commerces de la région étaient sur place afin d’informer la population et de se faire connaître.