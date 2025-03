Des étudiants du Cégep de Lanaudière à Terrebonne en France

Du 1er au 9 mars, des étudiants du programme de Techniques de comptabilité et de gestion et un étudiant du programme préuniversitaire Art, lettres et communication du Cégep de Lanaudière à Terrebonne ont entamé un périple au Lycée général et technologique Bertrand d’Argentré à Vitré, en France, puis à Paris.

S’inscrivant dans le cadre du programme Erasmus +, qui vise notamment à faciliter les séjours formateurs à l’étranger et le partage de connaissances, cette visite s’inscrit également dans la lignée d’un long partenariat de plus de 40 ans entre les villes de Terrebonne et de Vitré.

Pendant neuf jours, la délégation du Cégep à Terrebonne, composée de quatorze étudiants, de deux enseignants et d’une conseillère à l’international, a eu l’occasion de participer à des activités pédagogiques en plus de visiter des lieux mythiques. Une visite de la Brasserie Sainte Colombe a ainsi permis aux étudiants de se familiariser avec la pratique de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Cette contribution des entreprises aux enjeux dedéveloppement durable vise à avoir un impact positif sur la société tout en permettant à ces dernières d’être économiquement viables.

Des activités complémentaires dont une conférence sur l’interculturalité, une simulation de gestion en groupe et une présentation d’Erasmus+ ont ponctué cette semaine organisée par les étudiants de Vitré dans le cadre de leur cours Gestion de projets. Ce fut également l’occasion pour nos étudiants de tisser des liens avec leurs homologues français et de revoir les étudiants du Brevet de technicien supérieur support à l’action managériale (BTS SAM) et du Brevet de technicien supérieur communication (BTS Com) venus antérieurement en stage au Québec.

« Nous sommes enthousiastes de constater que ce voyage pédagogique a permis aux étudiants d'élargir leur champ de compétences et d’améliorer leurs habiletés en gestion et en communications internationales », précise Jacinthe Pellerin, enseignante en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep de Lanaudière à Terrebonne.

Puisque cette aventure se voulait également une occasion de faire des découvertes culturelles, les étudiants ont eu la chance de visiter le Château de Versailles, la ville de Nantes, le Mont Saint-Michel et la ville de Fougère. À Paris, leur feuille de route était tout aussi remplie, avec la visite d'incontournables comme les Catacombes, la Place du Trocadéro, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, le Louvre, Montmartre et la basilique du Sacré-Cœur, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Cette semaine a été bien plus qu’une simple rencontre, elle a été une véritable aventure humaine, riche en découvertes, en apprentissages et en moments partagés. Au fil des jours , nous avons pu découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre et de penser, mais surtout nous avons tissé des liens qui, j’en suis certain, resteront gravés dans nos mémoires », souligne Kevin Bernard Professeur au Brevet de technicien supérieur support à l’action managériale (BTS SAM) au Lycée Bertrand d'Argentré.

« Au-delà des compétences, cette expérience marquera le parcours des étudiants pour les années à venir, autant professionnellement que personnellement. C'est donc un partenariat à renouveler sans hésitation»,de renchérir Danièle Prénovost, enseignante en Techniques de comptabilité et de gestion au Cégep de Lanaudière à Terrebonne.