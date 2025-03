Une étudiante du Cégep de Lanaudière récipiendaire de la Bourse ClicAssure

L'étudiante en Techniques de services financiers et d'assurances au Cégep de Lanaudière, Cristina Ion, est l'une des cinq récipiendaires de la Bourse d'études ClicAssure à travers le Québec.

Ils ont été retenus en raison de la qualité remarquable de leur candidature et de leur volonté affirmée de contribuer à l’avenir du secteur de l’assurance.

Grâce à l'excellence de sa candidature, marquée par une forte motivation pour le secteur de l'assurance, des résultats scolaires largement supérieurs à la moyenne et un vif intérêt pour une carrière dans ce domaine, Cristina Ion a remporté l'unanimité du comité de sélection pour l'attribution de la bourse d'étude.

« Dans un monde en constante évolution, où les changements climatiques et les risques émergents redéfinissent notre industrie, je veux être un levier d’innovation. Même avec ma jeune expérience, je choisis de m’investir pleinement en menant des recherches et en développant des formations qui feront évoluer les pratiques, outiller les professionnels et préparer la relève aux défis d'aujourd'hui et de demain. Pour moi, l’assurance n’est pas qu’un métier, c’est un engagement envers l’avenir et un moyen de bâtir une industrie résiliente pour ceux qui comptent sur elle. », dit-elle.

Chaque récipiendaire de la bourse d’étude ClicAssure recevra une bourse d’une valeur de 1 000 $, pour un total de 5 000 $ remis dans le cadre de ce programme. Les montants attribués visent à soutenir la réussite académique, et le développement professionnel de ces étudiants, tout en mettant en lumière leur engagement envers l’industrie de l’assurance.