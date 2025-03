Rendez-vous horticole pour le programme TPHA du Cégep à Joliette

Le programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale (TPHA) organise le tout premier Rendez-vous horticole qui est ouvert à toute la population. Cet événement se tiendra le samedi 15 mars 2025, de 10 h à 16 h, au sous-sol de la Cathédrale de Joliette (2, rue Saint-Charles-Borromée Sud).

Plus de 20 exposants spécialisés dans le domaine de l’horticulture seront sur place. Les visiteurs auront ainsi l’opportunité de rencontrer des professionnels du domaine, de découvrir des plantes rares et d’obtenir des conseils d’experts. Conférenciers de renom, Yvan Perreault et Anaïs l’herboriste partageront leurs connaissances et leur passion pour la nature. De plus, des ateliers pratiques seront proposés pour découvrir différentes techniques horticoles essentielles, comme la multiplication des végétaux.

Les visiteurs pourront également profiter de visites guidées exclusives des serres et installations du programme TPHA du Cégep à Joliette.

L'événement est gratuit et ouvert à tous, petits et grands, férus d’horticulture et de nature. Pour obtenir plus d'information sur l’événement, on joint les organisateurs, à l’adresse : tpha@cegep- lanaudiere.qc.ca.