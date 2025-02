Plus de 500 visiteurs lors des dernières portes ouvertes du Cégep à Joliette

Le Cégep de Lanaudière à Joliette a accueilli 511 personnes le 11 février dernier dans le cadre de sa soirée porte ouverte. L'événement visait à offrir aux personnes intéressées par des études collégiales l’opportunité de découvrir les 31 programmes et profils de formation, ainsi que les services et activités proposés par l’établissement.

Les visiteurs ont pu se renseigner sur les différents programmes préuniversitaires et techniques auprès des enseignants et d'étudiants et sur l’admission et le cheminement scolaire auprès des aides pédagogiques individuelles. Des représentants des Services adaptés, de la Vie étudiante, de la Formation continue et du Regroupement des étudiantes et étudiants du Cégep de Lanaudière à Joliette étaient également présents pour parler de leurs activités et services respectifs.

Tout au long de la soirée, les visiteurs ont pu apprécier les prestations d’étudiants des programmes de musique. Pour leur donner un avant-goût que ce qui les attend et leur permettre de découvrir tout ce que le Cégep à Joliette a à leur offrir, des visites guidées des locaux étaient suggérées. Ainsi, les futurs étudiants pu jeter un coup d’œil aux multiples lieux d’apprentissage, d’activités et de détente, comme la bibliothèque, la salle de musculation, la piscine, la cafétéria et la salle Calimarose.