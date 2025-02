La municipalité de Lanoraie dévoile sa nouvelle mascotte d'école

Le 11 février, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, la municipalité de Lanoraie a dévoilé sa nouvelle mascotte, Gustave, lors d'une cérémonie de haie d'honneur. Les élèves et le personnel scolaire ont défilé, devant des parents, de partenaires communautaires et financiers, des élus municipaux ainsi que de tous les employés municipaux.

« Chaque enfant mérite ce qu'il y a de plus beau, nous sommes là pour les amener le plus loin possible, les accompagner pas à pas dans leur réussite. Ensemble faisons la différence », affirmait Dominique Martin, directrice de l'école primaire La Source-d'Autray, à Lanoraie.

La mascotte a été dessinée par la technicienne en éducation spécialisée, Frédérique Desjardins. Gustave représente les valeurs enseignées à l'école. Il permet aussi aux élèves de développer leurs habiletés sociales. Il est également la figure des équipes sportives de la municipalité depuis plusieurs années.

« En ce début des Journées de la persévérance scolaire, rappelons que chaque enfant a le potentiel de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. Nous dévoilons avec fierté Gustave, notre nouvelle mascotte, qui incarne à merveille les valeurs qui nous sont chères : la persévérance, l'engagement et la fierté de notre jeunesse. Alors, ensemble avec Gustave à nos côtés, continuons de bâtir un avenir où chaque Lanoroise et Lanorois peut atteindre ses rêves», expliquait André Villeneuve, maire de Lanoraie.