Lancement de la Semaine des Éveilleurs

Le Cégep à L’Assomption présente sa programmation de la 9e édition de la Semaine des éveilleurs, laquelle aura lieu du 24 au 28 février 2025.

Avec la Semaine des éveilleurs, le Cégep à L’Assomption propose une formule unique où, pendant une semaine bien remplie, les élèves expérimentent diverses formes d’apprentissage à travers plus de 60 activités – une année record!

Qu’ils soient étudiants, enseignants ou citoyens – trois activités sont ouvertes au grand public – les participants sont invités à s’informer et à débattre sur divers enjeux sociaux et à faire l'essai de différentes disciplines sportives et culturelles. « En cette polarisante ère caractérisée par l’incertitude et l’inexactitude des informations, la Semaine des éveilleurs vise à amener la communauté dans la voie d'un savoir éclairé afin de contrer la désinformation et susciter des débats sains et constructifs », souligne Joselle Baril, enseignante au programme Art, lettres et communication et organisatrice de la Semaine des éveilleurs depuis ses tous débuts.

Une programmation unique et diversifiée

Encore une fois, l’offre d’ateliers est au diapason avec le côté éclectique et diversifié du Cégep à L’Assomption! Organisées par les différents programmes du Cégep et par les professionnels de la vie étudiante, les activités couvrent un éventail de sujets : astronomie, danse reggaeton, débat sur l’écriture inclusive, Pickleball, consommation responsable, une conférence de Jérôme 50 sur son dictionnaire du chilleur... Il y a certainement une activité pour tout le monde! Même le maire de L’Assomption, M. Sébastien Nadeau, et celui de Repentigny, M. Nicolas Dufour, seront des nôtres pour animer une discussion sur la politique municipale.

La population est invitée à trois événement. Il s’agit des suivants :

• Le cabaret des lectures marquantes

Mardi 25 février, 18 h

Cégep à L’Assomption – Local A-206

• Regards croisés sur Trump 2.0 – Table ronde du département de Sciences humaines

Mardi 25 février, 12 h 15

Cégep à L’Assomption

• Qu’est-ce qui dicte vos choix financiers – Finances comportementales avec Paul-Antoine Jetté

Mercredi 26 février, 19 h

Cégep à L’Assomption

Nouvelle identité visuelle

Pour sa 9e édition, la Semaine des éveilleurs du Cégep à L’Assomption se dote d’une nouvelle identité visuelle. Elle est issue de l’imagination et du savoir-faire de Xavier Nantel, étudiant en Techniques d’intégration multimédia, qui s’est démarqué de ses comparses dans le cadre d’un cours durant lequel les étudiants avaient le mandat de donner une cure de jeunesse à la désormais célèbre semaine annuelle prônant l’ouverture sur le monde.