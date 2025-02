Le Cégep de Lanaudière rencontre des élèves atikamekw

Le 23 janvier dernier, le Cégep de Lanaudière a pris part à la Journée Carrière 2025 organisée à l’école secondaire Otapi de Manawan, réaffirmant ainsi son engagement à soutenir l’accessibilité à l’éducation collégiale au sein des communautés autochtones.

Lors de l’événement, cinq représentantes du Cégep ont eu l’occasion de rencontrer une centaine d’élèves de la première à la cinquième secondaire. À travers un kiosque interactif et des démonstrations utilisant divers outils technologiques, les étudiants ont pu découvrir plusieurs programmes menant à un diplôme d’études collégiales (DEC) ainsi que des formations menant à des attestations d’études collégiales (AEC). Une attention particulière a été portée à l’expérience des visiteurs, qui ont notamment pu déguster des bouchées préparées par le département de Technologies des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) du Cégep à Joliette. Cette initiative, très appréciée, a permis de mettre en lumière le savoir-faire des étudiants et de faire découvrir l’expertise développée dans ce programme.

« Nous avons été accueillis chaleureusement et avons eu des échanges très enrichissants avec les étudiants et membres de la communauté atikamekw. Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre leurs besoins, renforçant notre volonté de collaborer étroitement avec les acteurs locaux et de répondre à leurs besoins spécifiques en formation », souligne madame Josianne Rey, directrice adjointe aux projets régionaux au Cégep de Lanaudière.

Une première cohorte qui ouvre la voie à d’autres initiatives

Au-delà de cette participation à la Journée Carrière 2025, le Cégep de Lanaudière est heureux d’annoncer que sa toute première cohorte atikamekw de l’AEC en éducation à l’enfance terminera sa formation en juin 2025. Avec 16 étudiantes bientôt diplômées, cette initiative marque une belle réussite et témoigne d’un partenariat solide entre le Cégep et la communauté.