Le Cégep de Lanaudière en mission à Paris et à Tours

Du 8 au 15 janvier 2025, le Cégep de Lanaudière (CL), représenté par Caroline Otis, directrice du collège constituant de L’Assomption, a effectué une fructueuse mission en France.

Celle-ci comportait deux volets, soit faire la promotion du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) auprès de lycéens français et, dans un deuxième temps, procéder à la signature d'ententes entre le CL et l'Institut de travail social (ITS) de Tours.

D’importants événements à Paris

Dans le cadre du premier volet de la mission, madame Otis a ainsi représenté le SRAM et ses 48 cégeps, les 10 et 11 janvier, lors du Salon Postbac, un événement majeur tenu à Paris. Elle a pu présenter les opportunités d’études au Québec et parler des nombreux programmes et profils d'études offerts par les cégeps à de potentiels étudiants internationaux. Le 13 janvier, elle a pris part à la Journée portes ouvertes Étudier au Canada, organisée à l’Ambassade du Canada en France, où elle a eu l’occasion de rencontrer des étudiants intéressés par des études au Québec et de promouvoir les programmes offerts par le CL et les autres cégeps que regroupe le SRAM.

Partenariat consolidé à Tours

Madame Otis s’est ensuite rendue à Tours, où elle a signé deux importantes ententes avec l'Institut de travail social (ITS), officialisant ainsi un partenariat de longue date entre les deux institutions. Depuis plus de 25 ans, le CL et l’ITS collaborent dans le cadre de stages pour le programme Techniques d'éducation spécialisée offert au Cégep à Joliette. Cette visite a également permis de formaliser une nouvelle entente pour le programme Techniques d’éducation à l’enfance offert au Cégep à L’Assomption, qui permettra à deux enseignantes et dix étudiantes du programme de se rendre à l'ITS en mai prochain pour un séjour pédagogique enrichissant.

Ce partenariat renforcé entre les deux institutions témoigne de l’engagement du CL à offrir à ses étudiants des expériences internationales uniques et à promouvoir l’excellence académique dans le domaine de l’éducation spécialisée et de l’enfance.