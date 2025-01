Des étudiants et étudiantes du Cégep à Joliette à l’Assemblée nationale

Pour une 31e année consécutive, des étudiants et étudiantes en Sciences humaines au Cégep à Joliette ont participé au Forum étudiant, qui s’est tenu à l’Assemblée nationale à Québec du 6 au 10 janvier derniers.

Cet événement, qui se veut une simulation des travaux parlementaires, permet aux étudiants et étudiantes de débattre d’enjeux qui leur tiennent à cœur en jouant les rôles d’élus, de président, d’attachés de presse et de journalistes.

Cette année, la délégation du Cégep de Joliette a fait partie du gouvernement d’idéologie libérale. L’opposition officielle, quant à elle, était d’idéologie conservatrice et le deuxième groupe d’opposition était social-démocrate. Les étudiants ont travaillé sur trois projets de loi, soient la Loi visant à actualiser la formation des policiers et instituant le Fonds d'accompagnement en déontologie policière, la Loi visant la réinstauration de la matière obligatoire d’économie familiale au secondaire et la Loi sur les enseignantes et enseignants. Les jeunes ont aussi pu participer à un mandat d’initiative sur le logement et l’habitation.

Félicitations à Agathe Lambert, élue adjointe parlementaire au ministre de la langue française, Érika Haddad, élue adjointe parlementaire au ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Lucas Bircher-Paradis élu ministre de l’administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Benjamin Legault, élu ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Jerosme-Henri Rivard, élu adjoint parlementaire au ministre de la justice et Gabriel Labrosse choisi comme journaliste au journal Écho de la colline du Forum étudiant.

Lors du souper officiel, la délégation de Joliette a pu échanger avec le député de la circonscription de Joliette, M. François St-Louis. Elle a également bénéficié d’une visite privée de son bureau et a pu arpenter les couloirs du parlement en sa compagnie.