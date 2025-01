Portes ouvertes au Cégep de Lanaudière dans les différents campus

Le Cégep de Lanaudière invite les futurs étudiants à participer à ses Portes ouvertes qui auront lieu le 6 février à L’Assomption, le 11 février à Joliette et le 13 février à Terrebonne.

Ces événements visent à permettre aux jeunes de 4e et 5e secondaire, à leurs parents, ainsi qu’à toute personne en processus de choix de carrière : de découvrir l’ensemble des programmes offerts dans des domaines aussi variés que l'agroalimentaire, l'hygiène dentaire, les archives médicales, la littérature, l’intégration multimédia, le génie civil ou électrique, le design industriel, l’administration, etc.; d’obtenir de l’information sur les services d’orientation, la vie étudiante, les services adaptés, l’aide financière, etc., de visiter les installations et équipements des trois collèges du Cégep de Lanaudière et de s'imprégner de l’ambiance du cégep.

Aucune inscription n’est requise pour participer aux soirées Portes ouvertes.

Cégep à L’Assomption

Jeudi 6 février 2025 17 h 30 à 20 h

180, rue Dorval L’Assomption

Cégep à Joliette

Mardi 11 février 2025 16 h à 20 h

20, rue St-Charles- Borromée Sud Joliette

Cégep à Terrebonne

Jeudi 13 février 2025

18 h à 20 h 30

2505, boul. des Entreprises Terrebonne

Admission à la session d’automne 2025

La période d’admission à la session d’automne 2025 s’étend du 14 janvier au 1er mars. Pour déposer une demande d'admission, on visite le https://admission.sram.qc.ca/.