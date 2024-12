Une collaboration entre le Cégep à Joliette et une école en France

Le Cégep de Lanaudière à Joliette a reçu une délégation du Lycée agricole des Sardières, situé à Bourg-en-Bresse, en France, le 13 décembre dernier. Les deux instituts s'associent pour offrir une session d'études pour les étudiants du BTSA « Bioqualim » (Qualité Alimentation, Innovation et Maîtrise sanitaire) au sein du programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA).

Composée d’enseignants et d’un directeur adjoint, la délégation a rencontré l’équipe pédagogique du Cégep pour discuter des étapes nécessaires à l’élaboration de cette session d’études. Nathalie Nadeau, enseignante au département de TPQA, a présenté le travail réalisé jusqu’à présent. Elle a également exposé les prochaines actions à entreprendre pour concrétiser cette initiative prometteuse.

La délégation a également eu l’occasion de visiter les installations du département à la fine pointe de la technologie, dédiées aux procédés et à la qualité des aliments. Les échanges ont aussi porté sur les pratiques pédagogiques et professionnelles dans les domaines de la transformation alimentaire.

Une ouverture sur le monde

Ce partenariat permettra aux étudiants français de compléter une partie de leur formation au Québec, enrichissant ainsi leur parcours académique et leurs compétences interculturelles. Cette collaboration témoigne de l’engagement du Cégep de Lanaudière à Joliette envers l’internationalisation de ses programmes et le développement d’expériences formatrices pour ses étudiants et partenaires.