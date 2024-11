Lancement de Régalo le frigo au Cégep à L’Assomption

Le 29 octobre, le Cégep à L’Assomption a procédé au lancement de Régalo le frigo, un réfrigérateur libre-service ayant pour objectifs de réduire le gaspillage et de favoriser le partage d'aliments sains et nutritifs, et faisant partie du réseau des Frigos Verts, un organisme de la MRC de L’Assomption.

Régalo le frigo est né de l’initiative de Meggy Meagher, une ancienne étudiante du cégep, pour soutenir les étudiants dans leurs besoins alimentaires croissants. Le projet, initié en collaboration avec la Vie étudiante et le club Bizness, permettra à quiconque d’y déposer de la nourriture périssable et de prendre ce dont il a besoin, le tout avec un souci de favoriser l’inclusion et la solidarité tout en respectant la dignité de chacun dans l'accès à la nourriture.

Par la suite, Mathilde Leduc et Mederic-Alexis Bélair, deux étudiants, ont choisi ce projet dans le cadre du cours Engagement collège-communauté (ECCOM) du programme de Sciences humaines. L’objectif : inaugurer Régalo le frigo et le publiciser.

« Alors que des statistiques très récentes montrent que 14 % des demandes dans les banques alimentaires proviennent d’étudiants – une hausse plus qu’alarmante – l’arrivée de Régalo au cégep permettra certainement à de nombreuses personnes d’obtenir un coup de main dont ils ont grandement besoin », souligne Luc-André Biron, coordonnateur du développement des marchés des Frigos verts.

En plus d’avoir acheté le frigo, la direction du cégep s’est engagée à remplir régulièrement Régalo avec les surplus de ses événements institutionnels; une action supplémentaire pour contrer le gaspillage alimentaire et appuyer les étudiants dans le besoin.