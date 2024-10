Des classes supplémentaires pour les élèves l’école de la Passerelle

Des nouveaux locaux ont été aménagés dans l'ancienne mairie de la Municipalité de Saint-Paul pour les classes de maternelle de l'école de la Passerelle.

C'est grâce au partenariat avec le Centre de services scolaire des Samares et la municipalité que cela a été possible. Les classes se situent au 18, boul. Brassard. Grâce à ces espaces supplémentaires, les jeunes Paulois et Pauloises auront l’opportunité de faire tout leur parcours scolaire primaire sur le territoire de Saint-Paul, répondant ainsi à la croissance continue du nombre d’élèves fréquentant les deux établissements de l’école de la Passerelle.

Au cours des derniers mois, le Centre de services scolaire a effectué des travaux pour aménager trois classes fonctionnelles, accueillantes et sécuritaires, spécialement conçues pour répondre aux besoins des élèves de maternelle, qui occupent ces nouveaux locaux depuis la rentrée scolaire.

« Nous sommes plus qu’heureux, les conseillers municipaux et moi-même, de contribuer directement au cheminement scolaire des jeunes Paulois et Pauloises avec la réalisation de ce partenariat avec le Centre de services scolaire des Samares. » , indique Alain Bellemare, maire de la Municipalité de Saint-Paul

« Nous nous réjouissons de la collaboration des municipalités qui partagent notre engagement envers la réussite et le bien- être des élèves. C'est dans cet esprit que nous remercions la Municipalité de Saint-Paul pour sa précieuse contribution. Le nouvel aménagement de l’ancienne mairie nous permet d’offrir un espace entièrement dédié aux tout-petits de l'école de la Passerelle. » , ajoute Nancy Lapointe, directrice générale du Centre de services scolaire des Samares