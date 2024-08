Cégep de Lanaudière : Visite officielle d'une délégation ivoirienne

Le 13 août , le Cégep de Lanaudière à Joliette et le Cégep de Lanaudière à Terrebonne ont eu l’honneur d’accueillir trois représentants du Ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’apprentissage (METFPA) de la République de Côte d’Ivoire.

Il s'agissait de Kouadio Saint-Clair GBENDE, directeur de l'Orientation des Bourses et de la Mobilité, Kouakou Lucien KOUASSI, contrôleur financier ainsi que la professeure Edmée Clémence MANSILLA, conseillère Technique chargée des Relations avec les Institutions Nationales et Internationales, des Affaires Sociales et des Partenariats et Directrice générale de l’Institut pédagogique national de l’Enseignement technique et professionnel. Accompagnés d’une membre de la Direction des affaires internationales de la Fédération des cégeps, madame Nathalie Dubois, ces visites s’inscrivent dans le cadre du partenariat entre le METFPA et la Fédération des cégeps, visant à soutenir les étudiants ivoiriens boursiers dans le cadre de leur projet d’études techniques au sein de divers cégeps du Québec.

Puisque le Cégep de Lanaudière à Joliette reçoit son premier boursier dans le programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments cet automne, la délégation a pu découvrir le complexe agroalimentaire du cégep avant de partager un dîner avec les membres du personnel, dont Sonia Ducharme-Beausoleil, directrice et Mélanie Mainville, directrice adjointe.

L’après-midi a été consacré à une visite du Cégep de Lanaudière à Terrebonne, où les échanges se sont poursuivis avec Geneviève Perreault, directrice, Isabelle Provencher, directrice adjointe, Nadine Lajeunesse, directrice adjointe, Isabelle Pelletier, directrice adjointe, Anne-Sophie Chassé, gestionnaire administrative au registrariat, Jean-Bernard Pilon, coordonnateur du département de génie électrique, Pascale Rodrigue, conseillère en adaptation scolaire spécialisée en santé mentale, Joëlle Prud'homme Richard, conseillère à la vie étudiante et Naïla Aberkan, secrétaire administrative. Deux premiers boursiers ont été accueillis dans le programme de Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle à la session d’hiver 2024. Il s’agit donc cet automne du deuxième accueil d’une boursière dans le cadre de ce partenariat. Tous les anciens et nouveaux boursiers ont activement participé aux rencontres du côté de Terrebonne et de Joliette.

Les discussions ont permis de partager des expériences et d’approfondir la collaboration entre les cégeps et le METFPA, dans un esprit d’accueil chaleureux et d’enrichissement mutuel.