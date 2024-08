Rappel des consignes de sécurité autour des écoles

Pour l’équipe municipale de Saint-Charles- Borromée, la sécurité routière aux alentours des écoles est une priorité. C’est pourquoi plusieurs mesures ont été ou seront ces jours-ci mises en place pour sécuriser les abords des établissements scolaires.

Tout au long de l’année, les membres du comité de circulation travaillent à la planification d’amélioration liée aux déplacements actifs, au transport en commun et à la circulation routière et scolaire. Pour ce faire, les professionnels au dossier :

réalisent des études de circulation et de sécurité routière en allant notamment sur le terrain;

analysent des relevés et font des recommandations en matière d’amélioration de la sécurité routière;

conçoivent des plans de signalisation et d’aménagement sécuritaires;

effectuent des observations et font des ajustements, au besoin.

Ces derniers mois, les équipes ont travaillé de concert avec plusieurs partenaires, comme le centre de services scolaires des Samares, les directions d’écoles et la Sûreté du Québec afin de poser des actions répondant aux besoins actuels :

La révision du sens de circulation sur de l’Entente

Le Ville confirme la mise en sens unique (mise en giration) du carrefour de la rue de l’Entente, afin d’accroître la sécurité des élèves qui fréquentent le Pavillon Vers l’Avenir de l’école Lorenzo-Gauthier. La mise en giration du carrefour de l’Entente, donnant accès aux rues Daniel-Johnson, Casavant, Derouin, est une mesure attendue par l’école et les résidents.

Dès le 3 septembre prochain, autour de l’espace vert central, les usagers devront circuler dans le sens montant (vers la droite); il ne sera plus possible d’entrer dans l’anneau dans le sens descendant (vers la gauche).

La mise en place de dos d’âne

Les dos d’âne, ces bosses transversales dans la chaussée destinées à ralentir la circulation automobile, ont été installés sur la rue Riendeau, mais également sur la rue Pierre-Mercure. Cette mesure incite les automobilistes à conduire moins vite, ce qui rend l’environnement favorable au transport actif dans les déplacements quotidiens. Cette mesure permet donc aux parents de faire un choix plus éclairé dans le choix du mode de transport utilisé par leurs enfants pour se rendre à l’école.

Le déploiement d’une campagne de sensibilisation

La Ville va lancer cette année la campagne « En sécurité sur le chemin de l’école », qui rappelle aux usagers de la route l'importance de respecter les règles de sécurité routière et d'adopter des comportements responsables et sécuritaires lorsqu'ils circulent dans ces zones.

« Cette campagne rappelle que nous avons un devoir envers les jeunes écoliers charlois de respecter les règles relatives aux zones scolaires pour leur sécurité. Ceci s’adresse aussi bien aux parents qui déposent leurs enfants à l’école, qu’aux automobilistes appelés à développer de bonnes habitudes et même aux enfants qui doivent continuer d’adopter des comportements sécuritaires, même à pied! », souligne le maire Robert Bibeau.

L’installation d’afficheurs de vitesse

Ces panneaux permettent de sensibiliser les automobilistes au respect de la vitesse, alors que nos rues deviennent plus achalandées en septembre. Pour sensibiliser à la limite de vitesse et à la présence d’une zone scolaire, ces afficheurs seront installés aux abords des écoles pour contribuer à modifier le comportement des automobilistes.

L’amélioration du marquage de rue

Après l’ajout d’un dos d’âne l’an passé, la Ville a bonifié l’affichage de la zone scolaire de la Joliette Elementary school et de l’école du Préambule, en plus d’ajouter des indications au sol annonçant « Zone école » et « 30 km/h ». La Ville rappelle aussi qu’il importe aux parents de bien connaître les bonnes pratiques du débarcadère du pavillon du Préambule : attendre qu’une place se libère au lieu de se stationner en double ou de manière non autorisée. Encore mieux : utiliser le stationnement du centre communautaire Alain-Pagé, tout juste à côté, pour faire descendre son enfant en toute quiétude.

Rappelons que ces mesures répondent directement aux objectifs de l’axe de « sécurité urbaine » du Plan stratégique 2021-2030 « Ensemble vers un demain enviable ».