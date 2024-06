Trois finissants du Cégep de Joliette remportent une exposition 

Samuel Bélanger, Milicia Donnet et Koralie Thériault sont les récipiendaires 2024 de la bourse d'excellence offerte par la Ville de Notre-Dame-Des-Prairies.

Cette bourse, remise annuellement à des finissants coup de cœur en Arts visuels au Cégep de Joliette, consiste en une exposition collective, incluant le cachet professionnel, à la salle d'exposition du Centre des arts et des loisirs Alain Larue. Celle-ci sera présentée dans le cadre de la programmation 2025-2026 du Passeport pour l'audace de Notre-Dame-des-Prairies. La mairesse Suzanne Dauphin et son conseil municipal ont souligné cette remise de bourse lors de leur séance du conseil du 17 juin dernier.

« Les membres du conseil et moi-même sommes ravis de cette collaboration continue avec le département d’arts visuels du Cégep à Joliette. Cette initiative permet à des artistes locaux de la relève de bénéficier d'un espace professionnel pour exposer leurs œuvres et ce, dès la fin de leurs études collégiales. Nous espérons que cette expérience additionnelle pourra faire une différence dans leur cheminement scolaire, professionnel et artistique» , a souligné Mme Dauphin.

Les récipiendaires de la bourse avaient préalablement été annoncés le 12 mai dernier par la mairesse, lors du vernissage de l'exposition « Mixologie » des finissants en Arts visuels du Cégep à Joliette, présentée au Musée d'art de Joliette du 11 au 19 mai 2024.

« Trois personnes ont été choisies cette année pour la bourse d’excellence. Celles-ci ont fait preuve d’audace, de curiosité et de discipline, mais surtout, elles ont démontré un engagement personnel soutenu à travers l’ensemble de leur travail. Pour leur esprit créatif et leur leadership, leur ingéniosité et leur ouverture d’esprit, elles ont été une source d’inspiration pour leur groupe » déclarait l’enseignante Rosalie D. Gagné, au nom de tous les enseignants et enseignantes du département d’arts visuels et d’histoire de l’art.