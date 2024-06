Le fédéral souhaite lancer son programme d'alimentation scolaire l'année prochaine

Le Marie-Terre s'est donné pour mission de soutenir les causes sociales grâce aux arts! Pour son plus récent projet « L'espoir, c'est moi », l'organisme contribue à sensibiliser des milliers de jeunes aux conséquences de l'intimidation. En s’inspirant de l’histoire du livre Des drapeaux porteurs d'espoir, écrit par Marie-Soleil Roy et ...