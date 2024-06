Le Cégep à Joliette à la tête de trois événements majeurs

Le Cégep de Lanaudière à Joliette s’est démarqué positivement au cours des dernières semaines par l’organisation de trois colloques et congrès réunissant des professionnels des quatre coins du Québec.

Congrès de l’Association professionnelle des API

Du 22 au 24 mai dernier, à Mont-Tremblant, avait lieu le congrès annuel de l’Association professionnelle des aides pédagogiques individuelles, sous le thème Au sommet de la réussite avec mont-API. Organisatrices de l’événement, Marie-Claude Venne, Annie Robitaille, Julye Vézina, Mylène Rondeau, Ariane Grenier-Paquette, Jessica Chartrand, Chantale Marceau, Katherine Blouin, Mireille Dumoulin, Rachel Poisson, Roxanne Desjardins, France-Andrée Joanis et Dominique Bilodeau ont accueilli plus de 185 participants. Rappelons que le congrès a comme objectif d’organiser des activités de formation et des conférences diversifiées pour favoriser l’échange et le partage des savoirs. Parmi les activités organisées, une conférence inspirante sur le succès et l’échec fût présentée par l’auteure et conférencière de renom Kim Thuy, qui s’ajoute à la programmation des conférences et ateliers de professionnels en éducation.

Colloque de l’Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec

Organisée par le département d’éducation spécialisée du Cégep à Joliette, de concert avec le CISSS de Lanaudière, les centres de services scolaires des Affluents et des Samares et l’Association des éducatrices et éducateurs spécialisés (AEESQ), la 7e édition du Colloque de l’AEESQ avait lieu les 5 et 6 juin derniers, sous le thème L’éducation spécialisée : professionnelle et multidimensionnelle. Plus de 500 participants ont pu assister à des ateliers et conférences portant notamment sur la transition secondaire-collégial, les troubles alimentaires, l’humour en intervention et l’évaluation des risques psychosociaux. Pour clore l’événement en humour et en poésie, le travailleur social et écrivain David Goudreault a proposé une conférence sur l’importance de défendre sa valeur professionnelle et de faire place à la créativité en intervention.

Colloque simulation en santé

Finalement, les 11 et 12 juin s’est déroulé la 5e édition du Colloque simulation en santé qui avait comme thème Santé : innover, exceller. L’événement annuel initié et organisé par Audrey Héroux, enseignante en Soins infirmiers, et Mélanie Mainville, directrice adjointe au Service des programmes et du développement pédagogique, toutes deux au Cégep à Joliette, rassemblait cette année tous les professionnels de la santé impliqués en pédagogie par simulation. L’événement se veut un moment pour approfondir la compétence en pédagogie et partager des connaissances ou expériences avec les pairs.

Des conférenciers des milieux hospitalier, collégial et universitaire provenant des quatre coins de la province y ont partagé leur expertise.

« L’équipe de direction du collège félicite et remercie chaleureusement les membres du personnel impliqués dans l’organisation de ces trois importants événements. En plus de contribuer au rayonnement positif de l’établissement dans la région comme ailleurs au Québec, ils permettent au Cégep de Lanaudière à Joliette de remplir autrement sa mission de partage et de passation des savoirs », s’est exprimée Sonia Ducharme-Beausoleil, directrice du Cégep à Joliette.