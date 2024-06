Contrer l’intimidation par les arts

Le Marie-Terre s'est donné pour mission de soutenir les causes sociales grâce aux arts! Pour son plus récent projet « L'espoir, c'est moi », l'organisme contribue à sensibiliser des milliers de jeunes aux conséquences de l'intimidation.

En s’inspirant de l’histoire du livre Des drapeaux porteurs d'espoir, écrit par Marie-Soleil Roy et illustré par Annie Carla Di Lalla, et dans le cadre d’ateliers artistiques offerts aux quatre coins de Lanaudière, plus de 800 élèves de 4e, 5e et 6e année ont pu créer un drapeau orné de poésie et de dessins. Leurs oeuvres sont rassemblées dans la nouvelle édition du livre, dont la version cartonnée est en vente en ligne sur la librairie du site de Marie-Terre et sera disponible dans les librairies en octobre 2024.

Pour célébrer le travail exceptionnel des enfants, des évènements de lancement ont été organisés dans plusieurs écoles, notamment à l'École primaire de Saint-Côme, à l'École Saint-Joseph de Saint-Liguori et à l'École Saint-Jean-Baptiste de Saint-Michel-des-Saints.

C'est avec une grande joie que les participants ont partagé avec le Marie-Terre leur bonheur d'avoir participé à « L'espoir, c'est moi » : « Ce projet-là, il ouvre le bonheur aux autres dans notre cœur et notre tête. Les gens doivent devenir conscients de leurs gestes, c’est à ça qu’il sert ce projet. J’espère que tout le monde fasse des drapeaux au lieu de s’intimider. », a souligné une élève de 6e année.

Déjà plus de 2000 livres Des drapeaux porteurs d'espoir ont été distribués dans Lanaudière depuis 3 ans et 500 livres de la nouvelle édition seront bientôt distribués dans des écoles primaires partout à travers le Québec!

« Nous sommes fiers que le projet L’espoir c’est moi prenne son envol partout à travers le Québec. L’intimidation est un sujet crucial qui mérite toute notre attention et nos efforts. Grâce à la créativité et à l'engagement des jeunes, nous espérons inspirer un changement positif dans nos communautés. », souligne Marie-Soleil Roy, directrice du Marie-Terre et autrice du livre Des drapeaux porteurs d'espoir.