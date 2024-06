Nouveau partenariat entre l'École hôtelière de Lanaudière et une école en France

L’École hôtelière de Lanaudière (ÉHL) du Centre multiservices des Samares et le Lycée Saint-Exupéry-de-Bellegarde en France sont dorénavant partenaires permettant des échanges entre les deux établissements.

En effet, grâce à ce projet, sep étudiants Français et deux professeurs viendront dans Lanaudière en octobre 2024 pour recevoir un enseignement de nos méthodes de travail, connaître nos produits du terroir et visiter des producteurs et transformateurs locaux.

Puis, il sera possible pour les étudiants québécois d'aller en France pour en apprendre au sujet des méthodes françaises.

C'est après quelques mois de discussions, de rencontres et d’une entente de collaboration que ce projet a pris naissance. Il a été mis en place grâce à un partenariat entre l’Association Québec-France Lanaudière (AQFL), l’École hôtelière de Lanaudière (ÉHL) du Centre multiservice des Samares et le Lycée Saint-Exupéry-de-Bellegarde en France, en collaboration avec l’Association Ain-Québec.

Le dévoilement de ce projet a été présenté le vendredi 31 mai lors du dîner à l’École hôtelière de Lanaudière, en présence de nombreux invités, membres et amis.