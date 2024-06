Pôle lanaudois en enseignement supérieur : Un événement régional rassembleur

Le 24 mai, plus d’une centaine d’acteurs de la région de Lanaudière a participé à un événement régional, portant sur les besoins et les services en matière de transitions interordres. Cet événement d’envergure a été organisé par le Pôle lanaudois en enseignement supérieur qui regroupe le Cégep de Lanaudière, l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Montréal et l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Cette journée visait, d’une part, à présenter les résultats d’une recherche sur les transitions interordres menée par la professeure Nadia Rousseau et son équipe, de l’Université du Québec à Trois-Rivières. D’autre part, cet événement a permis de dresser un état de situation de la région ainsi que de proposer des pistes de solutions en matière de transitions interordres.

Plusieurs acteurs des milieux scolaire, économique, municipal et communautaire de la région de Lanaudière, dans l'ensemble des six MRC, ont participé à ce premier événement régional. Soulignons également la présence de Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny ainsi que plusieurs élus et dignitaires présents lors de cette journée.

Cette activité s’inscrit dans l’un des cinq objectifs du Pôle lanaudois en enseignement supérieur, en adéquation avec les orientations ministérielles : « améliorer la fluidité des parcours de formations et les transitions harmonieuses et de qualité en enseignement supérieur ». La Journée portant sur les besoins et les services en matière de transitions interordres a été rendue possible grâce au financement du Pôle Lanaudois en enseignement supérieur.

À propos du Pôle lanaudois en enseignement supérieur

Le Pôle lanaudois en enseignement supérieur, financé par le ministère en Enseignement supérieur, vise à soutenir la concertation entre les établissements collégiaux et universitaires sur le territoire lanaudois en vue de déployer une action régionale conjointe visant à offrir une réponse à des enjeux communs. Il vise l’accessibilité à l’Enseignement supérieur des étudiant.e.s de la région, en collaboration avec divers partenaires.